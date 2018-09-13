"Подозреваемые" по делу Скрипалей заявили, что опасаются за свою жизнь

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" признались, что опасаются за свою жизнь и за жизнь близких.

Как рассказал Петров, они читают все публикации СМИ о них.

"Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся… За себя, за жизнь, за своих близких, за тех людей, которые нас знают", — сказал Боширов в интервью RT и Sputnik.

Так, по словам Боширова, оппозиционный политик Дмитрий Гудков объявил путешествие в Англию тому, кто приведет подозреваемых Лондоном к нему.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

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