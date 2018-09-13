"Подозреваемые" по делу Скрипалей заявили, что опасаются за свою жизнь

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" признались, что опасаются за свою жизнь и за жизнь близких.
"Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся… За себя, за жизнь, за своих близких, за тех людей, которые нас знают", — сказал Боширов в интервью RT и Sputnik.
Так, по словам Боширова, оппозиционный политик Дмитрий Гудков объявил путешествие в Англию тому, кто приведет подозреваемых Лондоном к нему.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.