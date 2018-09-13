В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило беспилотник украинских силовиков в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"За прошедшие сутки нами выявлено усиление воздушной разведки противника в зоне ответственности 58 мотопехотной бригады. Силы ПВО ДНР не могли оставить данный факт без внимания. В результате слаженных действий расчёта, ВСУ не досчитались очередного летательного аппарата", — сказал Безсонов.

По его словам, обломки беспилотника упали в 500 метрах от наблюдательного пункта силовиков. Он также добавил, что при попытке забрать обломки БПЛА один из силовиков погиб и еще один пострадал.