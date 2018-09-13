Жена Ярошенко надеется на расследование в ООН дела о похищении супруга

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Виктория Ярошенко — супруга летчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок в США, надеется на расследование в ООН дела с похищением ее супруга, но сомневается, что это принесет какие-либо результаты.

Жена и дочь Ярошенко в августе приехали в США, чтобы навестить его впервые за семь лет. У них состоялись 12 встреч за три недели.

Ранее адвокат россиянина в США Алексей Тарасов сообщил, что Константин Ярошенко может продолжить отбывать своё наказание в России, а сейчас просит Москву поставить вопрос его похищения на рассмотрение Совбеза ООН.

"Я не знаю, как этот механизм работает. Мне странно было, почему он (представитель Константина Ярошенко) только сейчас обратился в ООН о расследовании его похищения. Почему он этого не сделал раньше? Почему задаю этот вопрос? Потому что сейчас Америка вышла из (Совета) ООН по правам человека, просто сейчас Америка может сказать, что не при делах, и здесь не состоим", — сказала Виктория Ярошенко на пресс-конференции в ИА "НСН".

"(Представитель Ярошенко) подал на расследование. Я, конечно, не знаю, обратят ли они на это внимание. Но надеюсь, что все таки будет какое-то расследование по похищению, что чего-нибудь сможем добиться в этом плане. Но у меня большие сомнения'", — добавила Виктория Ярошенко.

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.