СМИ сообщили об 11 пострадавших при пожаре в жилом доме на юге Швеции

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара в жилом доме на юге Швеции, сообщает издание Local.

По данным издания, инцидент произошел в городе Йёнчёпинг. Звонок в пожарную службу поступил в четверг в два часа ночи по местному времени (03.00 мск). В полиции заявили, что люди начали прыгать из окон и балконов седьмого этажа, чтобы спастись.

Как сообщили в местной больнице, один человек находится в критическом состоянии, еще двое получили ранения средней тяжести и остаются в больнице. Остальные восемь человек в основном пострадали от отравления дымом.

По данным Local, огонь затронул квартиры порядка 50 человек. Всего из здания были эвакуированы около 200 жильцов. Сообщается, что в жилом доме в основном проживают студенты.

Как сообщает издание, к 03.00 по местному времени (04.00 мск) пожарным удалось локализовать пожар. Территория возле дома была оцеплена.

Полиция начала расследование в связи со случившимся. По предварительным данным, возгорание началось в квартире одного из студентов.