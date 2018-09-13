Жена Ярошенко поблагодарила МИД России за помощь в подготовке поездки в США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жена летчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок в США, поблагодарила МИД РФ за содействие в подготовке ее поездки в Соединённые Штаты для встречи с супругом.
"Я хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто оказывал нам помощь, непосредственно (замглавы МИД РФ) Рябкову Сергею Алексеевичу, потому что в первую очередь мы обратились к нему с этой просьбой, чтобы нам оказали помощь в жилье в Нью-Йорке, оказали помощь в машине, чтобы ездить к нему (Константину) туда, в Данбери ", — сказала Виктория Ярошенко на пресс-конференции в пресс-центре ИА "НСН".
По ее словам, все было сработано быстро, после чего с ней стали связываться сотрудники посольства в Вашингтоне, которые курировали этот вопрос.
Она отметила, что встречи с супругом длились по шесть часов.
Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.