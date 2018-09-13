Жена Ярошенко поблагодарила МИД России за помощь в подготовке поездки в США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жена летчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок в США, поблагодарила МИД РФ за содействие в подготовке ее поездки в Соединённые Штаты для встречи с супругом.

Жена и дочь Ярошенко в августе приехали в США, чтобы навестить его впервые за семь лет. У них состоялись 12 встреч за три недели.

"Я хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто оказывал нам помощь, непосредственно (замглавы МИД РФ) Рябкову Сергею Алексеевичу, потому что в первую очередь мы обратились к нему с этой просьбой, чтобы нам оказали помощь в жилье в Нью-Йорке, оказали помощь в машине, чтобы ездить к нему (Константину) туда, в Данбери ", — сказала Виктория Ярошенко на пресс-конференции в пресс-центре ИА "НСН".

По ее словам, все было сработано быстро, после чего с ней стали связываться сотрудники посольства в Вашингтоне, которые курировали этот вопрос.

"Мы обратились в МИД, в МИД нам очень хорошо помогли, они сразу же связались с посольством Америки, попросили для нас визы. Буквально через месяц, как мы обратились в МИД, нас вызвали на собеседование, и с визами все прошло удачно", — добавила Ярошенко.

Она отметила, что встречи с супругом длились по шесть часов.

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.