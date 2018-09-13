В Швеции задержали подозреваемого по делу о краже королевских регалий

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Прокуратура Швеции задержала одного подозреваемого по делу о краже королевских регалий XVII века, похищенных в конце июля из собора шведского города Стренгнес, сообщает интернет-портал Local со ссылкой на заявление ведомства.

Как заявила прокуратура, задержание произошло в среду, до полудня субботы ведомство должно принять решение, продлевать ли подозреваемому срок содержания под стражей. Украденные регалии найдены не были, их поиск продолжается, пишет портал.

В конце июля из собора города Стренгнес, расположенного в 90 километрах от Стокгольма, неизвестные украли части похоронных регалий короля Карла IX и его супруги Кристины. Шведский король Карл IX скончался в 1611 году, его похоронили в соборе Стренгнес. Похоронные регалии – его корона, держава, а также корона скончавшейся в 1625 году его супруги Кристины хранились в соборе под сигнализацией. По имеющейся на тот момент у полиции информации, близ места происшествия видели двух мужчин, которые скрылись на небольшой моторной лодке. Позже полиция сообщила, что воры, судя по всему, могли скрыться с места преступления на велосипедах.

Украденные ценности объявлены в розыск через систему Интерпола. Одна из шведских экспертов в области антиквариата Пиа Стаель фон Хольстеин, комментируя ценность кражи в денежном измерении, сказала Радио Швеции SR, что воры вряд ли обогатятся.

По данным шведского совета по предупреждению преступности, кражи ценных предметов из церквей в течение нескольких лет были большой проблемой для приходов. Их число заметно снизилось за последние годы, когда церковь потратила на меры безопасности и ужесточение правил хранения ценных вещей в церкви 300 миллионов крон (около 30 миллионов евро). За 2015 год правоохранительные органы зарегистрировали 400 церковных краж, восемью годами ранее таких краж было 640.