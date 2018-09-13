На Украине горняки одной из шахт отказались приступать к работе

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Горняки одной из шахт Волынской области в четверг не приступили к работе из-за долгов по заработной плате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня утром горняки шахты №9 "Нововолынская" не приступили к работе", — написал Волынец на своей странице в Facebook. По его словам, горняки также требуют назначить нового гендиректора госпредприятия "Волыньуголь".

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон, предусматривающий выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (около 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.