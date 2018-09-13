КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян признал, что в правительстве нет единодушной поддержки по вопросу о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Ранее Омелян сообщил, что ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Вместе с тем глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что сдержанно относится к вопросу прекращения транспортного сообщения с Россией.

"Здесь нет единодушной поддержки правительства. Мы исходим из этой позиции, такое сообщение должно быть остановлено", — считает министр. Он не стал прогнозировать, когда это решение будет принято.

Министр считает, что внутренние перевозки получат значительное преимущество после прекращения железнодорожного сообщения с Россией. "Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворенный внутренний спрос на железнодорожные перевозки. Поездов и вагонов хронически не хватает. Люди все время жалуются, что купить билеты невозможно. Для нас логично тогда 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинке перевозок в Украине ", — убежден Емельян.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Украинскому интернет-изданию "Левый берег" в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеется, что до их принятия дело не дойдет. В СФ РФ назвали заявления украинских властей "очередным дешевым блефом", и добавили, что политика русофобии довела Киев до полной нищеты.