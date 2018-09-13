Симоньян рассказала, что Петров и Боширов опасаются внимания прессы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала "Россия 24", что Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает по "делу Скрипалей", — непубличные люди и переживают, что пресса "начнет копать" и усложнит жизнь их близких.

Ранее Симоньян сообщила, что взяла интервью у Петрова и Боширова, оно выйдет в эфир RT в ближайшие часы.

"Они были очень напуганы, взволнованы, даже пот вытирали со лба, хотя я специально в кабинете сделала пониже температуру. Они непубличные люди, они переживают, что сейчас пресса, цепляясь за номера паспортов, указания на какие-то мелочи, например, откуда человек родом, начнет копать, и это еще больше усложнить жизнь им и их близким", — пояснила Симоньян.

Она добавила, что в связи с этим на вопросы, которые "могли бы как-то вывести на дальнейшее выяснение журналистами подробностей об их окружении, месте жительства", Петров и Боширов не отвечали.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.