В Киеве продолжили рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил в ходе заседания председательствующий судья Владислав Девятко.

На заседание пришел адвокат Александр Горошинский, который заявил, что заключил договор с Януковичем на представление его интересов по делу о госизмене. По словам защитника, ему необходимо время для ознакомления с материалами дела. Однако суд не стал рассматривать заявление нового адвоката.

Защита Януковича начала свое выступление в рамках прений.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.