В ГД назвали паранойей новый указ США о санкциях за вмешательство в выборы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новый указ США о санкциях за вмешательство в американские выборы – это паранойя, президент США Дональд Трамп — настоящий герой в борьбе с ветряными мельницами, считает вице-спикер ГД Петр Толстой ("Единая Россия").

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций — замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.

"Это грозит всем, кто пишет что-либо, что сможет повлиять на выборы, в социальных сетях, потому что любая публикация может повлиять на выборы. Слишком неопределённый круг этих публикаций, слишком легко их привязать к иностранному влиянию", — сказал Толстой, отвечая на вопрос РИА Новости.

Политик подчеркнул, что таким образом любой гражданин, сославшись на международный ресурс, который цитирует российские СМИ, "может получить много неприятностей".

"Это такая паранойя, в принципе, она вполне объяснимая. Просто когда идет охота на ведьм, хорошо бы иметь четкие критерии, где ведьмы, а когда критериев нет, тогда это получается битва с ветряными мельницами. Вот Трамп в этом смысле молодец, герой", — заключил политик.