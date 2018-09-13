Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае выросло до 11

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Число жертв наезда внедорожника на толпу в китайской центральной провинции Хунань увеличилось до 11 человек, говорится в сообщении администрации городского округа Хэнъян, где произошел инцидент.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 46 пострадавших.

"Двенадцатого сентября в уезде Хэдун городского округа Хэнъян произошел инцидент с умышленным наездом на людей. По состоянию на 10.00 четверга в результате инцидента погибли 11 человек, 44 все еще получают медицинскую помощь", — говорится в заявлении местных властей.

Инцидент произошел в среду в 19.35 по местному времени (14.35 мск), когда красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей на одной из общественных площадей города Хэнъян, где вечером собралось много людей для прогулки и танцев.

Злоумышленник по фамилии Ян был оперативно задержан, его мотивы до сих пор неизвестны, однако сообщается, что мужчина ранее был судим. Ведется расследование.