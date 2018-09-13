КНДР направляет усилия на развитие экономической мощи, заявил министр

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко в рамках Восточного экономического форума сказал, что Северная Корея движется по стратегической линии Ким Чен Ына и направляет на развитие экономической мощи все свои усилия.

"Если вкратце рассказать про ситуацию в нашей стране, то на третьем пленуме седьмого созыва Трудовой партии Кореи председатель государственного совета товарищ Ким Чен Ын наметил стратегическую линию, что все усилия государства нужно направить на развитие экономической мощи страны. И вся наша страна направляет все свои усилия на развитие экономической мощи страны и в разных областях экономики добивается небывалых успехов", — рассказал министр.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.