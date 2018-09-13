В Калифорнии мужчина застрелил пять человек

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мужчина застрелил пять человек в американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния, затем совершил суицид, сообщает телеканал ABC30 со ссылкой на полицию.
Тогда подозреваемый сел в машину и поехал в другое место, где убил еще двух человек. Потом он угнал машину с женщиной и ребенком внутри. Им удалось бежать. Подозреваемый же отправился на парковку, где совершил суицид, передает телеканал.
Как уточнил офис шерифа округа Керн, свидетелями произошедшего стали более 30 человек. Следователи считают, что убийства не были случайными, уточняет канал.