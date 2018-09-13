Раненому кандидату в президенты Бразилии сделают новую операцию

МЕХИКО, 13 сен – РИА Новости. Раненному ножом кандидату в президенты Бразилии Жаиру Болсонару в среду вечером делают новую операцию, сообщает в коммюнике больница Albert Einstein, где находится пациент.

По данным врачей, у Болсонару были отмечены "прогрессирующее вздутие живота и тошнота", после чего ему была назначена компьютерная томография брюшной полости. Была выявлена непроходимость тонкого кишечника.

"Ему была назначена операция, которая осуществляется в настоящее время", — говорится в сообщении больницы.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

Ранее медики сообщали, что срок госпитализации Болсонару составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности кандидата вне госпиталя возможно не ранее чем через 20 дней. В связи с этим Болсонару намерен вести часть своей предвыборной кампании через интернет, оставаясь на реабилитации в госпитале.