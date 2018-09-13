США осудили запланированные на 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США осуждают запланированные на 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее парламент ДНР назначил врио главы республики Дениса Пушилина, при этом выборы главы ДНР и Народного совета решили провести 11 ноября. В ЛНР решили провести выборы главы республики и депутатов в этот же день.

"Соединенные Штаты осуждают объявление планов о проведении выборов в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках". С учетом того что эти территории остаются под контролем Российской Федерации, настоящие выборы невозможны и в высшей степени противоречат обязательствам России в рамках Минских соглашений", — заявила она журналистам.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за его убийством стоит Киев. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.