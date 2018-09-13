Адвокат рассказал о состоянии признавшегося в хакерстве в США россиянина

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Петр Левашов, признавшийся в хакерстве в суде США, не испытывает проблем со здоровьем, хотя условия его содержания "неидеальные", заявил РИА Новости адвокат подсудимого Вадим Глозман.
На вопрос о самочувствии Левашова адвокат ответил: "У него нет никаких проблем со здоровьем, его проблемы общие для всех людей, заключенных в США, — условия неидеальные".
Левашов ранее признал себя виновным в суде штата Коннектикут по 4 из 8 пунктов обвинительного заключения. Приговор будет оглашен в сентябре 2019 года.
"На данный момент нет определенного тюремного срока, который он должен отбыть. Приговоры по таким делам определяются руководством, которое составляется федеральными властями и является консультативным документом, не обязательным (для судьи)", — сказал адвокат.
Левашов был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Ему вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сети Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.