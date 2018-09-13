Адвокат рассказал о состоянии признавшегося в хакерстве в США россиянина

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Петр Левашов, признавшийся в хакерстве в суде США, не испытывает проблем со здоровьем, хотя условия его содержания "неидеальные", заявил РИА Новости адвокат подсудимого Вадим Глозман.

Также, по его словам, Левашов не давал письменных обязательств о сотрудничестве с властями в обмен на сниженный срок.

На вопрос о самочувствии Левашова адвокат ответил: "У него нет никаких проблем со здоровьем, его проблемы общие для всех людей, заключенных в США, — условия неидеальные".

Левашов ранее признал себя виновным в суде штата Коннектикут по 4 из 8 пунктов обвинительного заключения. Приговор будет оглашен в сентябре 2019 года.

"На данный момент нет определенного тюремного срока, который он должен отбыть. Приговоры по таким делам определяются руководством, которое составляется федеральными властями и является консультативным документом, не обязательным (для судьи)", — сказал адвокат.

"Судья примет во внимание все обстоятельства, включая историю господина Левашова, его характеристику. Мы с обвинением расходимся по двум пунктам руководства в данном случае, так что окончательный статус дела будет зависеть от решения судьи по моему ходатайству… Моей целью будет получить для него минимально возможный срок, чтобы после приговора оставалось отбыть минимальное время. Каким будет приговор, я не знаю", — добавил Глозман.

Левашов был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Ему вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сети Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.