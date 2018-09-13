Трамп прокомментировал указ о санкциях за вмешательство в выборы

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы еще одной строкой в списке жестких мер по защите избирательной системы Соединенных Штатов.

"Подписав этот указ, я добавил еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов ради защиты нашей избирательной системы", — говорится в его заявлении, распространенном Белым домом.

По мнению Трампа, теперь американский народ в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года может быть уверен в том, что власти "неустанно работают, чтобы гарантировать безопасность демократии от иностранных угроз".

Подписанный в среду указ предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций – замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.