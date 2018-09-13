Палата представителей США одобрила запрет на потребление мяса собак и кошек

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, запрещающий забой, транспортировку, продажу и хранение собак и кошек в целях употребления, сообщает телеканал CBS.

Инициаторами "Закона о запрете торговли мясом собак и кошек" стали республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс. Мера предусматривает штраф в размере 5 тысяч долларов.

"Я горд тем, что боролся в конгрессе за то, чтобы полностью запретить убийство и потребление собак и кошек в США", — говорится в заявлении Хэйстингса, опубликованном после принятия закона. Политик призывает американский сенат также принять это установление.

Тем не менее, в законе есть исключение. Оно касается индийских племен, которым разрешено употреблять мясо этих животных "в рамках религиозной церемонии".