Россия сняла возражения против доклада по санкциям против КНДР в ООН

ООН, 13 сен — РИА Новости. Постоянное представительство России в ООН больше не имеет возращений по докладу независимой группы экспертов по санкциям против КНДР, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

"На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в Совете Безопасности ООН", — сказал Стржижовский.

По его словам, в настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718, занимающегося вопросами санкций по Северной Корее, внесены поправки, "о необходимости учета которых мы неоднократно заявляли ранее. Не вызывает сомнений, что качество доклада от этого только выиграло".

"Ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами", — добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что "никто не покушается на ее независимый статус, однако не следует забывать, что эксперты работают не в условиях вакуума".

"Необходимо избегать ситуаций, когда законные озабоченности государств остаются неучтенными, тем более когда это происходит лишь в угоду интересам других стран", — заключил Стржижовский.