Россия рассчитывает на поддержку Аргентиной проектов резолюций ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает на поддержку Аргентиной российских проектов резолюций ООН, заявил РИА Новости посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Мы договариваемся поддерживать взаимные инициативы друг друга. В частности, Россия рассчитывает на поддержку Аргентиной таких наших приоритетов в ООН, как обеспечение международной информационной безопасности", — сказал посол.

По его словам, сотрудничество по этой теме приобретает особый интерес в свете последнего развития событий, когда Россию незаслуженно обвиняют в хакерских атаках или во вмешательстве в выборы.

"Россия ежегодно представляет на рассмотрение первого комитета Генеральной ассамблеи ООН и потом на рассмотрение сессии Генассамблеи проект резолюции об обеспечении международной информационной безопасности… Мы рассчитываем, что Аргентина сможет поддержать Россию, а может быть, даже и стать ко-спонсором этой резолюции", — сказал Феоктистов.

Кроме того, добавил дипломат, Россия выдвигает на постоянной основе проект резолюции ООН об обеспечении транспарентности мер доверия в космосе. "Аргентина тоже традиционно поддерживает эту резолюцию. Мы рассчитываем, что так будет и впредь", — сказал посол он.

Феоктистов также добавил, что Россия с учётом стратегического характера отношений с Аргентиной будет готова "поддерживать аргентинцев по их инициативам".

И Россия, и Аргентина отдают приоритет таким базовым принципам, как центральная координирующая роль ООН в мировых делах, решение всех споров на основе мирных средств и обеспечение многосторонних подходов в международных отношениях, сказал посол. Это, по его словам, объективно сближает две страны, делает политический диалог более насыщенным.

Внешнеполитические ведомства двух стран проводят регулярную "сверку часов" по различным актуальным направлениям международной повестки дня, добавил дипломат.

"Это и взаимодействие в международных организациях, и работа по таким направлениям, как контроль над вооружениями и нераспространение, противодействие новым вызовам и угрозам и другие направления", — сказал посол.

"Планка наших отношений, в том числе и в контексте политического диалога, находится достаточно высоко. Задача в том, чтобы эту планку ещё больше повысить", — отметил он.