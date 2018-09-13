Россия рассчитывает на поддержку Аргентиной проектов резолюций ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает на поддержку Аргентиной российских проектов резолюций ООН, заявил РИА Новости посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
По его словам, сотрудничество по этой теме приобретает особый интерес в свете последнего развития событий, когда Россию незаслуженно обвиняют в хакерских атаках или во вмешательстве в выборы.
"Россия ежегодно представляет на рассмотрение первого комитета Генеральной ассамблеи ООН и потом на рассмотрение сессии Генассамблеи проект резолюции об обеспечении международной информационной безопасности… Мы рассчитываем, что Аргентина сможет поддержать Россию, а может быть, даже и стать ко-спонсором этой резолюции", — сказал Феоктистов.
Кроме того, добавил дипломат, Россия выдвигает на постоянной основе проект резолюции ООН об обеспечении транспарентности мер доверия в космосе. "Аргентина тоже традиционно поддерживает эту резолюцию. Мы рассчитываем, что так будет и впредь", — сказал посол он.
Феоктистов также добавил, что Россия с учётом стратегического характера отношений с Аргентиной будет готова "поддерживать аргентинцев по их инициативам".
И Россия, и Аргентина отдают приоритет таким базовым принципам, как центральная координирующая роль ООН в мировых делах, решение всех споров на основе мирных средств и обеспечение многосторонних подходов в международных отношениях, сказал посол. Это, по его словам, объективно сближает две страны, делает политический диалог более насыщенным.
"Это и взаимодействие в международных организациях, и работа по таким направлениям, как контроль над вооружениями и нераспространение, противодействие новым вызовам и угрозам и другие направления", — сказал посол.
"Планка наших отношений, в том числе и в контексте политического диалога, находится достаточно высоко. Задача в том, чтобы эту планку ещё больше повысить", — отметил он.