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США "похоронили" Международный суд в Гааге

(обновлено: 08:06 13.09.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время выступления в Вашингтоне. 10 сентября 2018Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время выступления в Вашингтоне. 10 сентября 2018
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты рассорились с Международным уголовным судом (МУС), назвав эту структуру "фактически мертвой" и пригрозив судьям санкциями. Те в ответ пообещали "продолжать независимые расследования". В том числе — преступлений американских солдат, которых подозревают в применении пыток в Афганистане. Cуд в Гааге не раз обвиняли в предвзятости и несостоятельности. Но сейчас у Белого дома особый интерес.

Скорее жив, чем мертв

"Мы не собираемся сотрудничать с Международным уголовным судом. Мы не будем помогать и, уж конечно, не присоединимся к нему. Мы позволим ему умереть собственной смертью. Если уж на то пошло, Международный уголовный суд для нас уже фактически мертв", — с таким гневным заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
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Чиновник даже пригрозил санкциями, если суд продолжит разбирательства в отношении США, Израиля и других американских союзников: "Мы запретим судьям и прокурорам этого суда въезд на территорию Соединенных Штатов. Мы наложим арест на их активы, мы будем преследовать их в судебном порядке по американскому уголовному законодательству".

Болтон отметил, что та же участь постигнет "любую частную компанию или государство, которые станут сотрудничать с МУС в преследовании американских граждан".

Американцы намерены поднять в Совбезе ООН вопрос о лишении МУС "широких полномочий", чтобы таким образом оградить от возможных расследований граждан США и стран-союзниц, не ратифицировавших Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд.

В Гааге отреагировали мгновенно, сообщив, что санкций Вашингтона не боятся и, несмотря ни на что, продолжат работу по независимому расследованию преступлений.

Дело против военных

Отношения США с этой судебной инстанцией испортились давно. Вашингтон подписал Римский статут еще в 2000-м, однако не ратифицировал документ. Через два года Джордж Буш — младший и вовсе отозвал подпись. "В 2002-м именно Болтон завизировал ноту, в которой генерального секретаря ООН уведомляли о намерении США не присоединяться к Римскому статуту", — рассказал РИА Новости профессор международного права, судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке Бахтияр Тузмухамедов.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время выступления в Вашингтоне. 10 сентября 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
Белый дом нанес удар в спину российским либералам
Белый дом также запретил государственным ведомствам помогать Международному суду в расследованиях и разрешил применять военную силу для освобождения граждан США, задержанных по решению этой инстанции. Некоторые страны не могут выдавать американцев Гааге, иначе лишатся финансовой и военной помощи Вашингтона.

Из-за океана не раз обвиняли суд в "нарушении суверенитета страны и ее национальных интересов". "Это последовательная позиция правых республиканцев, противников участия США в международных институтах. Для них МУС — нелегитимный орган, который ставит под сомнение государственный суверенитет и примат судебной власти Соединенных Штатов. Для американской политико-правовой парадигмы национальное законодательство важнее международного права. Для них очень важно сохранить этот статус", — объясняет РИА Новости директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент Российской академии наук Федор Войтоловский.

На этот раз формальным поводом для скандала послужил призыв Палестины к Международному суду "провести расследование преступлений Израиля". Госдеп тут же пообещал не дать в обиду ближневосточных союзников и закрыл офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Болтон подчеркнул, что Израиль пытается "защитить своих граждан от терактов на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа".

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды

Еще одна причина недовольства Белого дома — опубликованный в 2016-м доклад главного прокурора МУС Фату Бенсуды о действиях американского командования в Афганистане в 2003-2008 годах. По данным суда, военные жестоко обращались с пленными, унижали их человеческое достоинство. Особое внимание в документе уделялось секретным тюрьмам ЦРУ, где задержанные по подозрению в терроризме подвергались пыткам и истязаниям. Речь идет об объектах в Польше, Литве и Румынии, уточняла прокурор. Именно туда переправляли пленных из Афганистана. В докладе указывается, что американские военные пытали как минимум 61 задержанного, а сотрудники ЦРУ — еще 27. При этом отмечалось, что пытки на допросах одобрило высшее командование.

Африканцы тоже недовольны

Международный суд создавался на волне громких процессов, которыми занимались трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. Римский статут подписали 139 государств. Предполагалось, что к юрисдикции суда отнесут военные преступления, геноцид, факты агрессии и преступления против человечности.

Однако деятельность суда с самого начала встречала противодействие разных государств. Россия и Израиль не захотели ратифицировать статут, а Китай и Индия его и не подписывали. Вскоре раздались обвинения со стороны африканских стран, присоединившихся к МУС. По их мнению, суд не уделял внимание преступлениям, совершенным европейцами и американцами, сосредоточившись лишь на преследовании стран третьего мира.

Флаг ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕС заявил о поддержке МУС после слов советника президента США о работе суда
Действительно, МУС в основном занимался событиями в Уганде, Конго, ЦАР, Судане, Кении и Ливии. В 2011-м суд выдал ордер на арест лидера джамахирии Муаммара Каддафи и его сына Саифа аль-Ислама, обвинив их в преступлениях против человечности.

До этого, в 2010-м, МУС выдвинул обвинения против президента Судана Омара аль-Башира. В Гааге решили, что политик виновен в геноциде этнических меньшинств в Дарфуре. Однако многие африканские страны, которые посещал политик, просто игнорировали требование МУС выдать его.

В ЮАР решение Гааги едва не привело к внутриполитическому кризису: высшая судебная инстанция постановила выдать аль-Башира, прибывшего с визитом в республику, однако президент Джейкоб Зума заблокировал это решение, объявив о выходе ЮАР из Римского статута. Вслед за ним МУС покинули Гамбия, Бурунди, Намибия, Кения и Уганда. Это нанесло сильный удар по гаагской инстанции: из почти 120 стран, ратифицировавших Римский статут, более 30 — африканские.

Предвыборный пиар республиканцев

Универсальным органом международной уголовной юстиции суд в Гааге так и не стал. За годы работы МУС практически не продвинулся в розыске подозреваемых. Его обвиняли в имитации бурной деятельности ради сохранения денежных вливаний. Оставаться на плаву помогают лишь громкие доклады. Упомянутое расследование преступлений американских военных вряд ли к чему-то приведет. Однако противостояние МУС и США может позитивно сказаться на репутации суда.

Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP/ Martijn Beekman
В Международном уголовном суде ответили на угрозы со стороны США
Даже в США с резкой оценкой Болтона согласились далеко не все. Правозащитники поспешили обвинить администрацию Трампа в нападках на независимую судебную систему, либералы припомнили хозяину Белого дома, что во время его президентства страна уже вышла из Парижского соглашения по климату, ЮНЕСКО, Транстихоокеанского партнерства, иранской ядерной сделки.

Громкие заявления и угрозы в адрес Международного трибунала, возможно, объясняются подготовкой к досрочным выборам в конгресс, назначенным на 6 ноября. Таким образом администрация Трампа хочет показать, как решительно она борется со всеми проявлениями антиамериканской активности, и заработать политические очки.

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