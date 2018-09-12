Россия и Аргентина работают над соглашением по кибербезопасности

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сен — РИА Новости. Россия и Аргентина прорабатывают проект межправительственного соглашения по кибербезопасности, заявил РИА Новости российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Ещё одно направление (сотрудничества двух стран) – обеспечение международной информационной безопасности, или как её называют на Западе, кибербезопасности", — сказал дипломат.

По словам Феоктистова, российский подход к кибербезопасности определяет триаду угроз: киберпространство могут использовать в своих целях террористы или преступники, либо в военно-политических целях государства, проводя кибератаки.

Диалог с аргентинской стороной идет в контексте борьбы с террористическим и преступным использованием киберпространства, добавил он.

"Мы подготовили проект межправительственного соглашения по кибербезопасности, аргентинская сторона передала нам свои поправки, сейчас мяч находится на российской стороне", — сказал дипломат.

Он также рассказал, что Россия предлагает аргентинской стороне провести первый раунд консультаций по всей тематике информационной безопасности.