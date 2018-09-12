В США россиянин признал себя виновным в хакерстве

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Гражданин России Петр Левашов признал себя виновным по обвинению в хакерстве в суде США, сообщило американское министерство юстиции.

"Левашов предстал перед окружным судьей Робертом Чатигни и признал себя виновным в одном преступном эпизоде по статье "нанесение ущерба защищенному персональному компьютеру", одном эпизоде по статье о преступном сговоре, по одному пункту мошенничества и одному пункту кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами", — говорится в пресс-релизе.

Слушания состоялись в Хартфорде, штат Коннектикут.

Помощник генпрокурора США Брайан Бенчковски заявил, что Левашов в течение 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.

При этом прокурор Джон Дарэм отметил, что россиянин "жил вполне комфортабельно, в то время как его преступное поведение портило жизнь тысячам пользователей компьютеров".

Приговор Левашову вынесут 6 сентября 2019 года, до этого времени россиянин будет по-прежнему находиться под стражей.

В апреле адвокат Игорь Литвак сообщил, что суд над Левашовым начнется в декабре. Он добавил, что такой большой срок подготовки к процессу является обычной практикой по таким "сложным случаям".

Дело Левашова

Левашова задержали в Барселоне в апреле прошлого года по запросу США. Тогда же американские власти заочно предъявили ему обвинение. В начале февраля текущего года Левашова передали США. Россиянина обвиняют в создании сети зараженных компьютеров при помощи вируса "Kelihos", краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве.

Издание Verge сообщало со ссылкой на судебные документы, что американские правоохранители следили за Левашовым с мая 2016 года.

По информации СМИ, следователи обнаружили его аккаунт в iCloud. Он был зарегистрирован с IP-адреса, который часто соединялся с сервером в Люксембурге. Следователи обратились в Apple с просьбой предоставить информацию по аккаунту, включая "IP-адреса, связанные с временем и датами сессий". Корпорация удовлетворила просьбу.

Полученная через сервис хранения данных от Apple информация "могла привести к аресту" программиста, подчеркивало Verge.