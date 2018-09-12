Польша будет голосовать против санкций ЕС в отношении Венгрии

ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Польша будет голосовать против санкций Европейского союза в отношении Венгрии, говорится в заявлении МИД Польши, распространенном в среду.
Ранее в среду Европарламент одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. За документ проголосовали 448 депутатов, 197 высказались против, 48 воздержались.
"Польша будет голосовать против возможных санкций в отношении Венгрии", — говорится в заявлении.
"Министерство иностранных дел с обеспокоенностью восприняло сегодняшнее решение Европейского парламента, поддерживающее применение статьи 7.1 трактата ЕС против Венгрии", — отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.
В Варшаве считают, что "каждое государство-член ЕС имеет суверенное право проведения внутренних реформ, которые считает необходимыми".
"Меры, направленные против стран-членов (ЕС — ред.), служат только углублению разделений в Европейском союзе, усиливая нынешнее отсутствие доверия граждан к европейским институтам", — говорится в заявлении.
ЕП впервые прибегает к процедуре обсуждения документа, в котором поставлен вопрос о необходимости задействовать в отношении Венгрии положения статьи 7 договора ЕС. Подобная же процедура, которая теоретически может привести к лишению Будапешта права голоса в Совете ЕС, была запущена Еврокомиссией в 2017 году в отношении Польши.
Европарламенту предлагалось дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав.