В Армении возбудили второе уголовное дело в связи с "прослушкой" главы СНБ

ЕРЕВАН, 12 сен – РИА Новости. Второе уголовное дело возбуждено в Армении в связи с обнародованием записи телефонного разговора директора Службы национальной безопасности с главой Специальной следственной службы, на этот раз по статье "превышение должностных полномочий", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе генпрокуратура.

Ранее в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявляет главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может вызвать возмущение в России. При этом Ванецян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян сказал "закрыть" Хачатурова. Директор Службы национальной безопасности подтвердил подлинность записи.

В пресс-службе напомнили, что ранее по факту публикации записи было возбуждено расследуемое Следственным комитетом уголовное дело по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность".

"Учитывая факты данного уголовного дела, и то обстоятельство, что в публикациях СМИ содержатся сведения, указывающие на наличие преступления, связанного с превышением должностных полномочий, в генеральной прокуратуре возбуждено еще одно уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Расследование также поручено Следственному комитету Армении", — отмечается в сообщении.

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и генсеку ОДКБ Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с полицией, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.