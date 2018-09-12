Ураган "Флоренс" ослаб до третьей категории

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ураган "Флоренс", бушующий в Атлантическом океане недалеко от берегов США, ослаб до третьей категории из пяти возможных, сообщает национальная служба США по предупреждению об ураганах (NHC).

По ее данным, скорость порывов ветра "Флоренс" снизилась с 215 до 205 километров в час. Ранее урагану была присвоена четвертая категория.

"Пиковая скорость ветра немного снизилась, но размер ветрового поля увеличился. Несмотря на то, что вечером в четверг ураган должен начать медленно ослабевать, "Флоренс" все еще останется очень опасным ураганом, когда он подойдет к берегам США поздно в четверг и пятницу", — сообщили в службе.

Власти Северной и Южной Каролины проводят эвакуацию жителей прибрежных районов, режим ЧП объявлен также в штатах Виргиния, Мэриленд и в столичном округе Колумбия. Президент США Дональд Трамп заявил, что приближающийся к побережью страны ураган "Флоренс" будет "одним из самых сильных за десятилетия" и пообещал, что власти примут все необходимые меры для минимизации ущерба.