В МИД Кубы отрицают причастность России к акустическим атакам

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава департамента США кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио заявил, что публикации о якобы причастности России к "акустическим атакам" на американских дипломатов на Кубе и в Китае не имеют доказательств и оснований.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США подозревают, что за акустическим воздействием на американских дипломатов на Кубе и в Китае, которое привело к проблемам со здоровьем у них, может стоять Россия.

"Статья NBC представляет собой опасную игру. Она намекает на сговор третьих стран на Кубе без доказательств или оснований, цитируя неназванные источники и создавая интриги", — написал де Коссио в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что "Куба не совершает никаких действий против и не позволяет никому действовать против дипломатов какой-либо страны на своей территории". Фернандес де Коссио заверил, что исследования, проведенные правоохранительными органами Кубы и США, исключают факт применения любого оружия.

По данным американской стороны, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.