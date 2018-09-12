Эксперт призвал Запад отказаться от стратегии вмешательства в дела России

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Активное вмешательство не должно быть стратегией Запада в отношениях с Россией, считает Уильям Хилл, экс-глава миссии ОБСЕ в Молдавии, профессор и научный сотрудник Кеннановского института в Вашингтоне.

"Думаю, что у нас неизбежно должно быть меньше амбиций относительно того, как изменить местную систему и практику других стран, в особенности же России", — сказал Хилл, презентуя в среду в Вашингтоне свою книгу "Нет места для России" о европейской архитектуре безопасности после холодной войны.

Он подчеркнул, что считает критику России оправданной и обоснованной. "Но мы не сможем изменить (ситуацию) активным вмешательством, активное вмешательство будет, с моей точки зрения, контрпродуктивным", — сказал Хилл. По его словам, Западу надо "показывать пример, а не действовать с помощью инструкций и принуждения".

Хилл считает, что сейчас между Западом и Россией сохраняется полная взаимного недовольства и опасная ситуация, "в которой обе стороны воспринимают друг друга как основополагающую угрозу". Он в целом поддерживает расширение НАТО и ЕС на восток в последние 25 лет, но признает, что эти решения были причиной роста напряженности.

"Эти решения по сути исключили Россию из евроатлантического пространства… Мы оказались с Европой, которая не включала Россию", — сказал Хилл.

Он отметил, согласен с критикой России за предполагаемое вмешательство в выборы в США и в дела сопредельных государств (Москва это отрицает). Но и обеспокоенность России в отношении НАТО недооценивает, считает Хилл. В частности, основными вехами он назвал двустороннее сотрудничество ЕС с постсоветскими странами без участия РФ, военное вмешательство НАТО против Сербии в 1999 году, перекройку границ в Европе с признанием Косово вне контекста ООН и ОБСЕ, обещание членства в НАТО Украине и Грузии в 2008 году, трансформацию НАТО в военный блок с глобальным потенциалом и участие альянса в войнах в Ираке, Афганистане и Ливии. "НАТО вернулось к своему первоначальному предназначению — коллективная территориальная оборона, где общий враг — Россия", — считает Хилл.

"Нам нужно новое понимание — как между собой, так между нами и Россией, какой должна быть базовая структура и правила нового порядка безопасности после 2014 года", — считает Хилл. По его словам, в настоящее время логично сосредоточиться в отношениях с РФ на "экзистенциальных" вопросах — ядерном разоружении, нераспространении, изменении климата.