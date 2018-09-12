Эксперт призвал Запад отказаться от стратегии вмешательства в дела России

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Активное вмешательство не должно быть стратегией Запада в отношениях с Россией, считает Уильям Хилл, экс-глава миссии ОБСЕ в Молдавии, профессор и научный сотрудник Кеннановского института в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что считает критику России оправданной и обоснованной. "Но мы не сможем изменить (ситуацию) активным вмешательством, активное вмешательство будет, с моей точки зрения, контрпродуктивным", — сказал Хилл. По его словам, Западу надо "показывать пример, а не действовать с помощью инструкций и принуждения".
Хилл считает, что сейчас между Западом и Россией сохраняется полная взаимного недовольства и опасная ситуация, "в которой обе стороны воспринимают друг друга как основополагающую угрозу". Он в целом поддерживает расширение НАТО и ЕС на восток в последние 25 лет, но признает, что эти решения были причиной роста напряженности.
"Эти решения по сути исключили Россию из евроатлантического пространства… Мы оказались с Европой, которая не включала Россию", — сказал Хилл.
"Нам нужно новое понимание — как между собой, так между нами и Россией, какой должна быть базовая структура и правила нового порядка безопасности после 2014 года", — считает Хилл. По его словам, в настоящее время логично сосредоточиться в отношениях с РФ на "экзистенциальных" вопросах — ядерном разоружении, нераспространении, изменении климата.