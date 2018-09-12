Посол назвал увольнение из МИД Польши выпускников МГИМО старой практикой

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Увольнение из МИД Польши выпускников МГИМО — не новость, это практика, сложившаяся много лет назад, сказал РИА Новости посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

В понедельник глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что практически все сотрудники министерства иностранных дел республики, окончившие МГИМО, уволены.

"Мне кажется… я точно не знаю, как эта новость попала в российские СМИ, что это было взято из одного интервью нашего министра иностранных дел, который сказал, что они когда-то были уже уволены. Сегодня это передают как новость, это не новость. Это происходит уже последние годы", — сказал посол.

"Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИДе. Это практика, которая сложилась много лет тому назад", — добавил дипломат.

По словам посла, в Польше это считается "очевидностью" и сложно сказать, будет ли подобная политика продолжаться в будущем, но, скорее всего, будет, считает он.