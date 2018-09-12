НАТО заявила о ликвидации 30 талибов* в Афганистане

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вооруженные силы США ликвидировали 30 боевиков радикального движения "Талибан"* в результате двух авиаударов в афганской провинции Газни, сообщается на сайте миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
*Запрещённые в России террористические организации