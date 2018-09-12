Болтон рассказал, какими будут санкции за вмешательство в выборы

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Подписанный в среду президентом США Дональдом Трампом указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы позволяет ввести широкий спектр санкций, заявил в среду журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

"Что касается того, какими могут быть санкции, то … это заморозка активов… И в третьем разделе вы увидите длинный список потенциальных санкций", — сказал он.

В частности, он назвал блокировку сделок, собственности, ограничение на экспорт и импорт, ограничение доступа к американским финансовым институтам, кредитам, запрет на получение инвестиций от граждан США и другие.

По его словам, указ предусматривает, что госсекретарь и министр финансов должны предложить механизм определения списка санкций в зависимости от серьезности вмешательства.