Кочарян назвал обвинения в отмывании денег абсурдными

ЕРЕВАН, 12 сен — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал абсурдными звучащие в его адрес обвинения в отмывании денег.

Накануне глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян сообщил журналистам, что Кочарян будет привлечен в качестве фигуранта уголовного дела об отмывании денег. По его словам, СНБ расскажет, "как была приобретена гостиница "Конгресс" за взятку в 6 миллионов долларов", и у нее есть обоснованные доказательства, схема того, как семья Кочаряна становится собственником. Ванецян добавил, что речь идет о сотнях миллионов долларов.

"Это очередной абсурд. Я лично бизнесом никогда не занимался. Члены моей семьи никогда не занимали государственные должности, но 15-16 лет занимаются бизнесом и достигли определенных успехов. Но то, что есть у моей семьи, членов моей семьи — или создано с нуля, или приобретено законным путем", — сказал Кочарян в среду в интервью изданию Yerevan.today.

По словам экс-президента, вся собственность зарегистрирована в госреестре Армении. "Речь, конечно же, не идет о миллиардах, сотнях, тысячах миллионов. И думаю, придет время, когда человек, сделавший такие заявления, ответит за них", — сказал Кочарян. Экс-президент добавил, что гостиница "Конгресс" была приобретена в 2014-2015 годах, когда он уже 6-7 лет не был у власти. "Какая здесь может быть взятка?", — сказал Кочарян.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.