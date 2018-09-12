Кочарян назвал обвинения в отмывании денег абсурдными

ЕРЕВАН, 12 сен — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал абсурдными звучащие в его адрес обвинения в отмывании денег.
"Это очередной абсурд. Я лично бизнесом никогда не занимался. Члены моей семьи никогда не занимали государственные должности, но 15-16 лет занимаются бизнесом и достигли определенных успехов. Но то, что есть у моей семьи, членов моей семьи — или создано с нуля, или приобретено законным путем", — сказал Кочарян в среду в интервью изданию Yerevan.today.
Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.