В США рассказали, кто может попасть под санкции за вмешательство в выборы

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Санкции за вмешательство в выборы США могут быть применены как к физическим и юридическим лицам, так и к целым странам, об этом заявили советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и директор нацразведки США Дэн Кост в рамках телефонного брифинга для журналистов.

"Указ не направлен на конкретную страну. Как вы знаете, угроза исходит от ряда источников…" — сказал Кост.

"Указ даёт нам указание определить физические, юридические лица или целые страны, которые вмешиваются в наши выборы, и сделать выводы на этот счёт", — сказал Болтон.

"У нас будет 45 дней на то, чтобы сделать это и направить эту информацию к генпрокурору и в министерство внутренней безопасности. В течение ещё 45 дней они примут решение об основании этого, влиянии этого. Они сделают соответственно заявление и санкции будут автоматически введены", — отметил он.