В МИД назвали претензии США к Ирану надуманными

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Доклад МАГАТЭ по Ирану показывает, что претензии США надуманы, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Как следует из доклада (МАГАТЭ), Тегеран продолжает скрупулезно выполнять все свои обязательства по СВПД, четко соблюдает установленные пределы на развитие своей ядерной программы и, главное, безоговорочно предоставляет инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем интересующим агентство объектам… Представленный доклад гендиректора МАГАТЭ свидетельствует о том, что американские претензии к ядерной деятельности Тегерана носят абсолютно надуманный характер, а одно из наиболее значимых достижений международной дипломатии последних лет приносится в жертву желанию Вашингтона свести с Ираном счеты по вопросам, которые не имеют никакого отношения ни к СВПД, ни к распространенческим угрозам", — заявил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.