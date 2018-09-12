Угрозы выборам в США исходят от нескольких стран, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Подписанный в среду президентом США Дональдом Трампом указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы не содержит названий конкретных стран, заявил в среду журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

"Указ не относится к конкретным странам, потому что, как мы не раз говорили, угрозы выборам исходят из нескольких источников", — сказал он.

Однако он напомнил, что администрация не раз заявляла, что признаки попыток вмешательства наблюдались не только со стороны России, но также Китая и Северной Кореи.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.