Украинские силовики выпустили около 40 мин по югу ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики около 40 мин, заявили в среду журналистам в оперативном командовании ДНР.

Ранее в администрации Новоазовского района сообщили, что украинские силовики открыли огонь по югу ДНР, в селе Саханка ранение получил мужчина.

"Противник совершил обстрел с применением минометов с позиций в районе Широкино, выпущено семь мин калибром 82 миллиметра в направлении Саханки… К тому же обстрелу подверглись населенные пункты Коминтерново, Ленинское и Безыменное, по районам которых выпущено 17 мин калибром 82 миллиметра и 14 мин калибром 120 миллиметров", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, на данный момент известно об одном поврежденном доме в Саханке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.