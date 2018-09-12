Киев хочет прервать автобусное сообщение с Донбассом, заявили в ЛНР

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую . Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую . Архивное фото

ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины попытается прервать автобусное сообщение между подконтрольной Киеву территорией и республиками Донбасса, проходящее транзитом через РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

"МГБ ЛНР располагает информацией о том, что 14 сентября текущего года сотрудники СБ Украины проведут массовые досмотры автобусов и пассажиров на межгосударственном пункте пропуска автомобильного сообщения "Гоптовка" (Дергаческий район Харьковской области) с осуществлением фото- и видеосъемки",- сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства республики, сотрудникам спецслужбы Украины поставлена задача подбросить и затем "обнаружить" в багаже жителей республик Донбасса, направляющихся на территорию Украины через РФ, боеприпасы и наркотики. Уточняется, что мероприятия планируется широко осветить через средства массовой информации.

"Цель акции – обосновать необходимость запрета на автобусное сообщение республик Донбасса с Украиной через территорию Российской Федерации в нарушение конституционного права на свободу передвижения", — уточнили в МГБ.