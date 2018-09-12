Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы, сообщил его советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Документ будет опубликован в ближайшее время.

Указ предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом".

Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию. Санкции включают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт, запрет на получение инвестиций от граждан США и другие меры.

Болтон добавил, что в документе не называются конкретные страны, поскольку "угрозы выборам исходят от нескольких источников".

Советник президента напомнил, что администрация не раз заявляла о признаках попыток вмешательства не только со стороны России, но также Китая и Северной Кореи.

Он отметил, что сейчас США не наблюдают активности, как в 2016 году, когда были президентские выборы.

"Мы продолжаем и будем продолжать наблюдать за этим. Мы не наблюдаем интенсивности, как в 2016 году, но до этого один клик. Так что мы ничего не принимаем здесь за должное", — сказал чиновник.

Согласно указу, решение о введении санкций в 45-дневный срок будут принимать генпрокурор и министерство внутренней безопасности.

Российское "вмешательство"

Ранее спецслужбы США, которые обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, заявляли, что видят аналогичную угрозу и в 2018 году на выборах в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. Трамп, в свою очередь, обещал принять все необходимые меры, чтобы не допустить вмешательства.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Джон Болтон также отмечал, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин подчеркивал, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.