Эксперт назвал подозреваемых Лондоном в деле Скрипалей "обычными людьми"

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Великобритания фактически лишила презумпции невиновности Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении осужденного в РФ за госизмену экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Как заявил РИА Новости Михайлов, Петров и Боширов — "обычные люди", которых Британия без доказательства их вины фактически лишила права на свободу передвижения по миру, так как в любой стране НАТО их тут же арестуют.

"Наверняка это — обычные мужики, которые никакого отношения к этому не имели, а даже если и имели, то мы имеем дело с лишением презумпции невиновности, то есть их опосредованно обвинили, объявили в розыск. По сути, западная демократия лишила их свободы передвижения, потому что пребывание этих парней в какой-либо другой стране, а особенно в государствах НАТО, приведет к их автоматическому аресту", — сказал Михайлов.

Михайлов также выразил недоумение тем, что британские спецслужбы заявили об их информаторе по делу Скрипалей среди российских дипломатов. "Такие ведомства ни при каких обстоятельствах не выдают своих информаторов. Получается, что они впервые в истории сами дали нам наводку на своих агентов", — выразил недоумение ветеран ФСБ.

Во вторник британское издание Daily Express со ссылкой на анонимный источник в британской разведке сообщило, что выявить и опознать прибывших в Великобританию якобы для отравления Скрипалей "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" помог завербованный Лондоном и вывезенный из Рима российский дипломат.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.