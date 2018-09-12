В Мексике около тысячи семей эвакуировали из-за утечки газа

Мужчины, прикрывая лица масками, ждт пока пожарные устранят течь в результате пиратской врезки в газопровод в северной провинции Пуэбла, центральная Мексика. 12 сентября 2018

Мужчины, прикрывая лица масками, ждт пока пожарные устранят течь в результате пиратской врезки в газопровод в северной провинции Пуэбла, центральная Мексика. 12 сентября 2018

МЕХИКО, 12 сен – РИА Новости. Около 1,2 тысячи семей были эвакуированы в среду из семи районов мексиканского города Пуэбла, также были вывезены в безопасные места 180 пациентов одной из больниц из-за крупной утечки газа.

Нефтяная компания Pemex сообщила, что утечка произошла на ее газопроводе после несанкционированной врезки в трубу. Сейчас трубопровод перекрыт, утечка ликвидирована, но служба гражданской обороны Пуэблы по-прежнему не рекомендует жителям несколько часов возвращаться в дома.

Власти приняли решение приостановить в среду занятия сразу в 77 школах на севере города, отмечает портал Universal.