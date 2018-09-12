Украинские силовики ведут обстрел села Стаханка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (122)

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Мужчина получил ранение в среду в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Стаханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель администрации Новоазовского района.

"В результате обстрела со стороны украинских силовиков села Саханка пулевое ранение ноги получил мирный житель. В настоящее время обстрел продолжается. Раненого эвакуируют", — сообщил представитель администрации.

Как заявил РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации Новоазовского района Анатолий Яновский, пострадавший уже доставлен в больницу, у него минно-взрывная травма. Его состояние оценивается как средней тяжести.

"Обстрел продолжается уже полтора часа. Огонь ведется по Саханке, Ленинскому, Коминтерново", — добавил Яновский.