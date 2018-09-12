Эксперт считает введение санкций Евросоюза против Венгрии маловероятным

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Введение санкций Евросоюза против Венгрии из-за нарушения Будапештом европейских норм и принципов верховенства права маловероятно, считает заведующий кафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Николай Кавешников.

Ранее в среду Европарламент одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. За документ проголосовали 448 депутатов, 197 высказались против, 48 воздержались.

Как пояснил Кавешников, процедура введения санкций ЕС против одного из государств-членов за серьезные и масштабные нарушения прав человека и основополагающих принципов демократии была введена в конце 1990-х годов и никогда до сих пор не использовалась.

Как отметил эксперт, роль Европарламента в данном случае исключительно консультативная.

"Инициирует вопрос Европейская комиссия, что она и сделала в отношении Венгрии некоторое время назад. А окончательное решение должен принимать Совет министров – Европейский совет консенсусом, без учета мнения того государства, чей вопрос рассматривается. То есть за введение санкций против Венгрии должны проголосовать все страны ЕС, кроме самой Венгрии", — добавил Кавешников.

"В настоящий момент такое развитие событий представляется маловероятным, поскольку ряд восточноевропейских стран, а также стран юга Европы в определенной степени не готовы будут осудить Венгрию, поскольку разделяют с ней некоторую идею о необходимости уменьшения власти институтов Евросоюза, реформирования миграционной политики и некоторых других принципиальных вопросов", — подчеркнул эксперт.

ЕП впервые прибегает к процедуре обсуждения документа, в котором поставлен вопрос о необходимости задействовать в отношении Венгрии положения статьи 7 договора ЕС. Подобная же процедура, которая теоретически может привести к лишению Будапешта права голоса в Совете ЕС, была запущена Еврокомиссией в 2017 году в отношении Польши.

Ранее комитет по гражданским свободам и правосудию ЕП внес на рассмотрение доклад и резолюцию депутата Джудит Саргентини с предложением Совету определить, в соответствии со статьей 7 договора о Европейском союзе, наличие "явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан Союз", а также определить рекомендации властям для исправления ситуации в трехмесячный срок.

Европарламенту предлагалось дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав.