Парламент Афганистана пересмотрит договор о безопасности с США

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Парламент Афганистана проголосовал за пересмотр договора о безопасности с США после недавних вспышек насилия в стране, сообщает телеканал 1TV.
Как сообщает телеканал, данный договор между странами позволял войскам США оставаться в стране после 2014 года. Он также давал США возможность оставить свои базы в Афганистане.
"Идея была представлена некоторыми парламентариями в нижней палате (парламента — ред.) в понедельник и была одобрена большинством членов парламента путем голосования в среду", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее агентство Пажвак сообщило, что в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистана 11 сентября возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
* Террористические организации, запрещенные в России.