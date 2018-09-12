Эстонские активисты предложили разместить в стране ядерное оружие

ТАЛЛИН, 12 сен — РИА Новости. Авторы новой гражданской инициативы "Нейтральная Эстония" хотят прекратить конфликт с Россией, "жить в симбиозе" с местными русскими и спокойно торговать со всеми странами без всяких санкций. Для этого они предлагают разместить на территории республики ядерное оружие, сообщает Sputnik Эстония.

"Нейтральная Эстония" на своей странице в социальной сети утверждает, что представляет собой анонимное гражданское объединение жителей балтийской страны, которые пропагандируют идею нейтралитета и собираются способствовать ее претворению в жизнь в "далекой перспективе".

"У нас нет ни одного официального члена, и в то же время мы есть по всей Эстонии", — заявляют активисты.

Они объясняют свое желание сделать Эстонию нейтральной "усталостью от постоянного страха перед Россией и лая в ее направлении". "Нам надоели постоянные поиски внутренних или внешних врагов", — пишут они.

"Нам надоело терпеть, что наши политики завязали нам рты сине-черно-белым флагом, и у нас не должно быть никакого альтернативного образа мыслей — ведь нас сразу объявят "русофилами". Мы не "русофилы", мы за нейтралитет!", — утверждают авторы новой гражданской инициативы.

Поскольку, признают "нейтралы", Эстония сама не обладает достаточной силой, чтобы сохранить независимость в условиях возможного военного конфликта, необходимо придумать способ, который заставит потенциальных агрессоров уважать ее суверенитет.

В качестве своеобразного "ноу-хау" они предлагают потенциальным участникам конфликта разместить на территории Эстонии свое ядерное оружие. Таким образом, полагают "нейтралы", любое нападение на страну будет автоматически означать начало Третьей мировой войны, на что, по их мнению, ни одна из мировых держав не пойдет.

Кроме того, нейтралитет должно обеспечить экономическое процветание Эстонии, уверены авторы концепции. Ведь без участия в санкционном противостоянии для их страны будут открыты все рынки.

К тому же, уверяют авторы инициативы, благодаря "ядерному нейтралитету" Эстонии больше не придется тратиться на оборону, а это сэкономит сотни миллионов евро. Деньги они собираются направить в сферу образования, охраны здоровья и социальной заботы.

"Нейтралы" намерены окончательно закрыть вопрос о "российской угрозе". "У нас живут самые образованные в мире русские — это наш самый большой, неиспользованный и неоцененный по достоинству ресурс", — считают они.

Авторы новой концепции предлагают смело "пропагандировать" общение местных русских с их большой Родиной — Россией. "Мы больше не можем жить в ссоре с нашими русскими. Будем жить в симбиозе и дадим им возможность чувствовать себя русскими!", — призывают "нейтралы".

Опасаясь преследований из-за "противостояния" в обществе, "нейтралы" пытаются сохранить свою анонимность и обещают ее каждому присоединившемуся к инициативе.

"К следующим выборам о нас будут знать все", — уверяют гражданские активисты.

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