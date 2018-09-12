Великобритания ответила на заявление Путина по делу Скрипалей

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Великобритания по-прежнему считает Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, офицерами ГРУ и обвиняет Россию во лжи. Так в Лондоне прокомментировали заявление президента Владимира Путина о том, что российским властям известно, кто такие эти "подозреваемые".
"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — сказал он, отметив, что речь идет о гражданских лицах.
Он также обратился к Петрову и Боширову и предложил им выступить в средствах массовой информации.
"Надеюсь, что они сами появятся, сами все расскажут, это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", — добавил глава государства.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин лично не общался с "подозреваемыми". По его словам, российские власти не предпринимали никаких действий в отношении этих людей, а только проверили информацию.
Петров отозвался
Позже стало известно, что Александр Петров отреагировал на предложение Путина.
СМИ выяснили, что единственно вероятным Александром Петровым может быть сотрудник томского фармацевтического НПО "Вирион", входящего в состав научно-производственного объединения "Микроген".
Лондон не верит
Британская сторона в ответ на слова Путина заявила, что по-прежнему убеждена в том, что подозреваемые по делу Скрипалей — офицеры российской военной разведки.
По ее словам, Лондон неоднократно просил Россию объяснить, что произошло в Солсбери, "но их реакция свелась к запутыванию вопроса и лжи".
При этом Россия не раз предлагала Британии провести совместное расследование инцидента. МИД направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию, к пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве. Однако Лондон на это так и не отреагировал.
Кроме того, российский МИД уличил во лжи Терезу Мэй. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Дауна это опровергли.
"Искали кого-нибудь"
"Из своих источников я знаю — это не те люди. Ни один, ни второй никакого отношения к госслужбе не имеют", — сказала Скрипаль РИА Новости, добавив, что лично с Петровым и Бошировым не знакома.
По ее мнению, нет особых причин для того, чтобы именно этих людей обвинили в произошедшем. "Просто искали-искали кого-нибудь и нашли", — считает Виктория Скрипаль.
Она добавила, что появление подозреваемых именно сейчас было для нее ожидаемым. "Я раньше говорила неоднократно, что в сентябре месяце нам кого-нибудь предъявят. Терезе Мэй нужно будет выступать в конгрессе (в британском парламенте. — Прим. ред.), ну с чем она будет выступать?" — заявила собеседница агентства.
Дело Скрипалей
Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в центре города Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили веществом А234, и обвиняют в причастности к этому Россию. Москва категорически отрицает все обвинения.
Пятого сентября Лондон предъявил назвал имена и предъявил фотографии двух "подозреваемых" — Петрова и Боширова, утверждая, что это "офицеры ГРУ". Однако, как заявлял Дмитрий Песков, никаких запросов из Великобритании по поводу этих людей не поступало.