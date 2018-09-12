Великобритания ответила на заявление Путина по делу Скрипалей

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Великобритания по-прежнему считает Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, офицерами ГРУ и обвиняет Россию во лжи. Так в Лондоне прокомментировали заявление президента Владимира Путина о том, что российским властям известно, кто такие эти "подозреваемые".

Президент России, выступая на на пленарной сессии Восточного экономического форума, призвал "подозреваемых" по делу Скрипаля объявиться и поговорить со СМИ.

"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — сказал он, отметив, что речь идет о гражданских лицах.

Он также обратился к Петрову и Боширову и предложил им выступить в средствах массовой информации.

"Надеюсь, что они сами появятся, сами все расскажут, это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", — добавил глава государства.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин лично не общался с "подозреваемыми". По его словам, российские власти не предпринимали никаких действий в отношении этих людей, а только проверили информацию.

Петров отозвался

Позже стало известно, что Александр Петров отреагировал на предложение Путина.

"Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю", — сказал он корреспонденту "России 24"

СМИ выяснили, что единственно вероятным Александром Петровым может быть сотрудник томского фармацевтического НПО "Вирион", входящего в состав научно-производственного объединения "Микроген".

Лондон не верит

Британская сторона в ответ на слова Путина заявила, что по-прежнему убеждена в том, что подозреваемые по делу Скрипалей — офицеры российской военной разведки.

"Премьер-министр на прошлой неделе очень четко изложила позицию. Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих двух человек как основных подозреваемых, они являются офицерами российской военной разведки, ГРУ, применившими незаконное химическое вещество на территории нашей страны. Эта позиция поддерживается нашими международными союзниками", — сказала РИА Новости представитель офиса британского премьера Терезы Мэй.

По ее словам, Лондон неоднократно просил Россию объяснить, что произошло в Солсбери, "но их реакция свелась к запутыванию вопроса и лжи".

При этом Россия не раз предлагала Британии провести совместное расследование инцидента. МИД направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию, к пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве. Однако Лондон на это так и не отреагировал.

Кроме того, российский МИД уличил во лжи Терезу Мэй. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Дауна это опровергли.

"Искали кого-нибудь"

Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов. Она уверена, что они не причастны в отравлению ее дяди.

"Из своих источников я знаю — это не те люди. Ни один, ни второй никакого отношения к госслужбе не имеют", — сказала Скрипаль РИА Новости, добавив, что лично с Петровым и Бошировым не знакома.

По ее мнению, нет особых причин для того, чтобы именно этих людей обвинили в произошедшем. "Просто искали-искали кого-нибудь и нашли", — считает Виктория Скрипаль.

Она добавила, что появление подозреваемых именно сейчас было для нее ожидаемым. "Я раньше говорила неоднократно, что в сентябре месяце нам кого-нибудь предъявят. Терезе Мэй нужно будет выступать в конгрессе (в британском парламенте. — Прим. ред.), ну с чем она будет выступать?" — заявила собеседница агентства.

Дело Скрипалей

Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в центре города Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили веществом А234, и обвиняют в причастности к этому Россию. Москва категорически отрицает все обвинения.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Пятого сентября Лондон предъявил назвал имена и предъявил фотографии двух "подозреваемых" — Петрова и Боширова, утверждая, что это "офицеры ГРУ". Однако, как заявлял Дмитрий Песков, никаких запросов из Великобритании по поводу этих людей не поступало.