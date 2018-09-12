Британия вырабатывает меры по "противодействию российской активности"

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас ушел от ответа на вопрос, планируют ли в Лондоне новые высылки российских дипломатов из-за заявлений британских властей о причастности ГРУ к ЧП в Солсбери, но заявил о разработке "нескольких мер по противодействию РФ".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.

"Мы продолжим противодействие враждебным действиям России. Мы оставляем за собой возможность использовать любые методы для этого. В настоящее время мы вырабатываем несколько мер по противодействию активности РФ и делаем все, чтобы ухудшить условия для работы их разведслужб", — сказал Уоллас, отвечая на слушаниях в парламенте на прямой вопрос парламентариев о том, последуют ли новые высылки российских дипломатов после публикации информации о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.