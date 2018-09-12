США совместно с Японией испытали систему ПРО Aegis

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. США и Япония провели успешное испытание американской системы противоракетной обороны Aegis, сообщило Агентство противоракетной обороны США.

В рамках учений с острова Кауаи на Гавайских островах была запущена цель, имитирующая баллистическую ракету, а японский эсминец перехватил ее с помощью американской противоракеты.

"Это успешное испытание — большая веха, подтверждающая возможности расширенной конфигурации Aegis BMD, поставляемой для японских эсминцев", — заявил по этому случаю директор американского противоракетного агентства генерал-лейтенант Сэм Гривс.

Япония приобрела американскую систему Aegis в прошлом году. Правительство Японии заявляет, что новая система ПРО необходима для сдерживания угрозы, исходящей от КНДР, и не направлена против других стран, включая Россию. Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с планами Токио по развертыванию ПРО.