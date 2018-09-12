В США автора эссе "Как убить своего мужа" обвинили в убийстве мужа

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Писательницу Нэнси Крэмптон Брофи, перу которой принадлежит эссе "Как убить своего мужа", обвинили в убийстве супруга, сообщает Oregonian.

Дэниэл Брофи был найден мертвым на кухне Орегонского кулинарного института в Портленде 2 июня. На теле обнаружили пулевые ранения, однако свидетелей убийства 63-летнего мужчины не было.

После трех месяцев расследования полиция задержала 68-летнюю Нэнси Брофи по подозрению в убийстве. Детали обвинения пока держатся в тайне.

Эссе "Как убить своего мужа" было опубликовано 4 ноября 2011 года на сайте See Jane Publish, однако в данный момент недоступно. В нем перечисляются способы и мотивы убийства супруга.

"Развод слишком затратен, неужели вы действительно хотите делить свое имущество?" — отмечает в тексте Нэнси Брофи.

Среди возможных причин убийства Брофи также указывает неверность, супружеское насилие и жадность.