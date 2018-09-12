В СФ пояснили, почему РФ не станет вести дело по "подозреваемым" в Солсбери

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия не станет вести расследование по подозреваемым Лондоном двум россиянам в связи с делом Скрипалей, поскольку Великобритания не представила доказательств их виновности и не направила РФ официальный запрос, заявил РИА Новости в среду сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Президент РФ Владимир Путин в среду на ВЭФ заявил, что российская сторона нашла двух подозреваемых Лондоном по "делу Скрипалей" и попросила их объявиться и поговорить со СМИ. Он также отметил, что речь идет о гражданских лицах, и что "ничего там особенно криминального нет".

Морозов сообщил, что "не знаком с этими гражданами". Он также отметил, что Россия не должна проводить расследование в отношении этих лиц.

"А зачем? Эта ситуация произошла в Великобритании, Лондон должен был направить в РФ официальный запрос. Если этого не было сделано, значит, британское руководство не заинтересовано в объективном расследовании инцидента в Солсбери", — подчеркнул политик, отвечая на вопрос о том, будет ли российская сторона проводить собственное расследование по указанным Лондоном лицам.

Морозов напомнил, что Россия сделала соответствующие предложения Великобритании, но реакции не последовало. "Премьер-министр Тереза Мэй использует эту сфальсифицированную историю, чтобы укрепить свои позиции в парламенте и избежать политического кризиса", — заключил сенатор.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.